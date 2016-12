5 aprile 2016 Gregory Peck, 100 anni fa nasceva il divo di "Vacanze Romane" Lʼattore premio Oscar nel 1963 era nato in California il 5 aprile 1916

Un divo affascinante e schivo. Questo era Gregory Peck, che nasceva 100 anni fa, il 5 aprile 1916, a La Jolla, in California. Indimenticabile interprete di "Vacanze Romane", accanto a una giovane Audrey Hepburn, è stato tra i divi più amati dell'epoca d'oro del cinema di Hollywood. In carriera, due Golden Globe, cinque candidature all'Oscar, ma una sola statuetta, vinta nel 1963 per il ruolo di Atticus Finch in "Il buio oltre la siepe".

Figlio di un farmacista irlandese e di un'insegnante di famiglia scozzese, Eldred Gregory Peck si innamorò del cinema grazie alla nonna, che fu figura importante nelle sua infanzia dopo il divorzio dei genitori, avvenuto quando aveva cinque anni. Peck decise di iscriversi alla prestigiosa scuola di teatro Neighborhood Playhouse dopo un viaggio a New York nel 1938 e in breve ne divenne la star indiscussa.



Evitata la chiamata alle armi per un infortunio alla schiena, approdò al cinema nel 1944 con il ruolo di un partigiano russo in "Tamara, la figlia della steppa" e in abito talare per "Le chiavi del Paradiso" con cui si guadagnò la prima nomination all'Oscar. In poco tempo era già un divo grazie a "Io ti salverò" di Alfred Hitchcock che lo liberò dal cliché rassicurante del "bravo giovane".



E' in questi anni che a Hollywood rivaleggia con icone dello star system come Humphrey Bogart, Gary Cooper e soprattutto Cary Grent: "Per anni - dirà Peck - su ogni copione che mi offrivano c'erano le impronte di Grant". Progressista, cattolico, amante della birra e con il vizio del fumo, non sopportava i pettegolezzi e le avventura sentimentali tipiche del mondo che incarnava.