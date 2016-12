Saviano: "Cerco di imparare la lezione di Dario Fo"

A dare l'ultimo saluto a Dario Fo anche lo scrittore Roberto Saviano, che ai microfoni di Tgcom24 ha voluto ricordare così l'artista: "La carica vitale delle sue parole è immensa. Io cerco di imparare la sua lezione: prendi posizione sempre, anche quando è sconveniente, anche quando scivoli, anche quando sbagli e soprattutto stai nel mondo e fallo divertendoti, che è una delle cose che io riesco a fare di meno. Mi mancherà, mi mancherà soprattutto il coraggio di non essere mai accondiscendente, di non avere mai paura, neanche di sbagliare. In quest'Italia molto cortigiana il suo essere giullare significa ricordare l'eresia più grande: quella della parola".