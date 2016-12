14 ottobre 2016 16:20 Dario Fo, la camera ardente nel foyer del Piccolo di Milano. E il figlio dedica un "vaffa" agli ipocriti Eʼ stata aperta la camera ardente del grande attore scomparso a 90 anni. Il figlio Jacopo intanto su Facebook si sfoga

Camera ardente a Milano, nel foyer del Piccolo Strehler, per l'ultimo saluto a Dario Fo, premio Nobel per la letteratura morto giovedì a 90 anni. Sabato ci sarà un funerale laico in piazza Duomo. Il figlio Jacopo ha parlato di un "gran finale" di una vita vissuta interamente con passione, arte e impegno civile. Unanime cordoglio in Italia e all'estero.

Dario Fo, aperta a Milano la camera ardente Tanta gente ha reso omaggio al grande attore scomparso. Nella camera ardente allestita nel foyer del Piccolo Teatro sono sfilati membri delle istituzioni, politici (in particolare una delegazione del Movimento 5 Stelle a cui Fo era vicino) e persone comuni. Tutti sfidando una pioggia battente Nella camera ardente allestita nel foyer del Piccolo Teatro sono sfilati membri delle istituzioni, politici (in particolare una delegazione del Movimento 5 Stelle a cui Fo era vicino) e persone comuni. Tutti sfidando una pioggia battente Tutti sfidando una pioggia battente Nella camera ardente allestita nel foyer del Piccolo Teatro sono sfilati membri delle istituzioni, politici (in particolare una delegazione del Movimento 5 Stelle a cui Fo era vicino) e persone comuni. Tutti sfidando una pioggia battente Tutti sfidando una pioggia battente Nella camera ardente allestita nel foyer del Piccolo Teatro sono sfilati membri delle istituzioni, politici (in particolare una delegazione del Movimento 5 Stelle a cui Fo era vicino) e persone comuni. Tutti sfidando una pioggia battente Davide Casaleggio Claudia Mori Tutti sfidando una pioggia battente Pierfrancesco Majorino Gad Lerner Luigi Di Maio Nella camera ardente allestita nel foyer del Piccolo Teatro sono sfilati membri delle istituzioni, politici (in particolare una delegazione del Movimento 5 Stelle a cui Fo era vicino) e persone comuni. Tutti sfidando una pioggia battente Alessandro Di Battista Alessandro Bergonzoni Tutti sfidando una pioggia battente Anna Finocchiaro Dario Franceschini Le porte della camera ardente si sono aperte alle 9,45 nel foyer del Piccolo Strehler. Lo stesso teatro davanti al quale tre anni fa si svolse la cerimonia funebre per Franca Rame e dove lui urlò alla moglie l'ultimo ciao. "Una scelta naturale" secondo il direttore del teatro Sergio Escobar. Come naturale è stata la decisione di proclamare il lutto cittadino nel giorno della cerimonia. "Fo è stato uno dei migliori interpreti della storia del nostro tempo. Milano non dimenticherà i suoi insegnamenti" ha detto il sindaco. Il Comune è pronto a tumularlo al Famedio, il pantheon del cimitero maggiore di Milano, e a intitolargli la Palazzina Liberty, che dal '74 all'80 ospito' gli spettacoli del suo collettivo teatrale "la Comune". Il Comune è pronto a tumularlo al Famedio, il pantheon del cimitero maggiore di Milano, e a intitolargli la Palazzina Liberty, che dal '74 all'80 ospito' gli spettacoli del suo collettivo teatrale "la Comune".



LO SFOGO DEL FIGLIO JACOPO - Ma se ora il cordoglio e gli attestati di stima si sprecano, altrettanto non è stato in vita, con le polemiche sul suo Nobel e le durissime critiche, il più delle volte dettate da motivi politici. Per questo il figlio Jacopo ha dedicato a tutti gli ipocriti un duro post su Facebook. "Sì, adesso sono tutti a celebrare Dario - ha scritto -. Dopo una vita che han fatto di tutto per censurarlo e colpirlo in tutti i modi. Vaffanculo. Onore a Brunetta che ha detto che mio padre non gli è mai piaciuto".