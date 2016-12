Dario Fo, il cordoglio su Twitter dal mondo dello spettacolo

In pochi minuti l'hashtag #DarioFo è diventato virale: tanta la gente comune che su Twitter ha voluto ricordare il giullare del teatro italiano famoso in tutto il mondo. Anche i vip hanno voluto commemorare l'artista pubblicando citazioni, foto o ricordi di Dario Fo: Elisa, Giorgia, Trio Medusa, Milly Carducci e tanti altri. Contemporaneamente il Senato fa sapere tramite il suo profilo ufficiale che in Aula verrà osservato un minuto di silenzio per onorare il premio Nobel scomparso. Anche dall'estero arrivano i primi messaggi di cordoglio, come il New York Times che gli ha dedicato un articolo.