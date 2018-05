Home Festival, giornata Family con Caparezza e la Michielin

Il Festival trevigiano, di cui Tgcom24 è media partner, si propone quindi ancora una volta come uno degli appuntamenti più ricchi ed interessanti dell'estate musicale. Per la domenica, che è tradizionalmente diventata il giorno dedicato alle famiglie, ci saranno speciali offerte pensate per le coppie che accompagnano un bambino a vivere l'emozione dei grandi live.



Questa la line up finora annunciata:



DAY1 Giovedì 30 agosto: Alt-J – White Lies – The Wombats – Django Django – Floating Points – Nic Cester & The Milano Elettrica – George Fitzgerald – Canova – Coma Cose – Selton – Lemandorle – Bruno Belissimo – Vettori

DAY2 Venerdì 31 agosto: The Prodigy – Incubus – Prozac+ – Mellow Mood – Roni Size feat Dynamite MC– Ministri – Jack Jaselli – Paolo Baldini

DAY3 Sabato 1 settembre: Carl Brave & Franco 126 – Frah Quintale

DAY4 Domenica 2 settembre: Caparezza – Francesca Michielin – Motta – Mr. Rain – Maria Antonietta – Joan Thiele – Eugenio in Via Di Gioia