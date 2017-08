Web contro Mariah Carey: "Accetta il tuo corpo o vai in palestra"

Mariah Carey ci è ricascata con il fotoritocco. Per non sfigurare sulla copertina di Paper Magazine (e di fronte alla collega-rivale Jennifer Lopez), la diva ha levigato le forme facendo scomparire per magia la pancetta e i fianchi arrotondati. Merito solo del fotografo e della luce giusta? Difficile crederlo, soprattutto se si confrontano le immagini con le fotografie scattate dal vivo ai concerti. Così sul web in molti le hanno dato un accorato quanto schietto consiglio: accetta le tue forme o iscriviti in palestra.