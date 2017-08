Riki domina le classifiche e "palleggia" nel giardino di Facchinetti

Da nove settimane domina le classifiche dei dischi più venduti e le ragazzine impazziscono per lui. Riki, ovvero Riccardo Marcuzzo, cantante di "Amici" dalla carriera in continua ascesa, si mostra in tutto il suo fascino, a torso nudo,in una serie di scatti tratti dall'Instagram stories di Lady Facchinetti, mentre fa il babysitter al piccolo Leone, primogenito di Francesco Facchinetti, che ne cura il management, e Wilma Helena Faissol, nel giardino della loro casa.