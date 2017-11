Recuperati a Berlino oltre 100 oggetti appartenuti a John Lennon: è caccia all ex autista

Diari, portasigarette, lettere, occhiali sono alcuni dei numerosi oggetti appartenenti a John Lennon, circa un centinaio, che sono stati ritrovati a Berlino, dopo essere stati rubati, presumibilmente, dall'autista di Yoko Ono nel 2006. Il sospetto, Koral Karsan, vive in Turchia ed è attualmente fuori dalla giurisdizione tedesca, ha spiegato la polizia presentando alla stampa gli effetti personali del mitico membro dei Beatles. L'ex autista lavorò per Yoko Ono dal 1995 al 2006; scontò due mesi di carcere nel 2007 negli Stati Uniti per aver tentato di ricattarla. "Crediamo che sia colpevole e che sia stato lui a rubare questi oggetti", ha spiegato Carsten Pfohl della polizia criminale di Berlino. Altri oggetti - fra cui alcuni diari - erano stati ritrovati nascosti in un'auto di un cittadino tedesco di 58 anni, arrestato con l'accusa di frode e riciclaggio di refurtiva. Uno dei tre diari contiene le ultime parole scritte a penna da Lennon l'8 dicembre 1980, il giorno in cui venne ucciso