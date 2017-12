Nicki Minaj provoca ancora a seno nudo... o quasi

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Mostrare le sue conturbanti e voluttuose curve senza veli non è mai stato un suo problema e anche stavolta Nicki Minaj lascia tutti a bocca aperta condividendo un'immagine a luci rosse su Instagram. Seno nudo, ma con capezzoli "regolarmente" coperti e posa lasciva con un braccio dietro la testa. Si tratta del dietro le quinte del servizio fotografico appena pubblicato sulle pagine di Paper magazine in cui la rapper offre un siparietto hot in salsa lesbo "Minaj à trois"...