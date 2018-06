Naomi Watts e Nicole Kidman in uno scatto "vintage": "Ti amo, amica"

“Happy birthday to this incredible woman who has inspired, impressed and supported me for more than 3 decades.” Questa la didascalia che accompagna la foto pubblicata da Naomi Watts per augurare un buon compleanno alla "soul sister" Nicole Kidman. L'attrice di “Eyes wide shut” ha festeggiato il suo 51esimo compleanno giovedì ricevendo dall'amica e collega Watts una splendida dedica. Le due attrici appaiono in uno scatto di un po' di tempo fa. Amiche da più di 30 anni si sono ispirate e supportate vicendevolmente. “I absolutely love you”, conclude Naomi dichiarando il suo amore fraterno per Nicole.