Marilyn Monroe, all asta alcune foto rare della star in versione pin-up

Una pin-up giovane, sorridente e timida. E' come appare Marilyn Monroe nel 1946 quando il fotografo Richard C. Miller la scelse come modella per un servizio fotografico. All'epoca si chiamava ancora Norma Jeane Dougherty, aveva 19 anni e negli anni successivi si sarebbe trasformata nell'esplosiva bomba sexy, una delle donne più desiderate del mondo. Le foto di quella serie andranno all’asta il 7 ottobre al Santa Monica Auctions e si stima che possano essere vendute tra i 60.000 e gli 80.000 dollari. Sarà battuto anche il contratto firmato da Marilyn e una foto di Marilyn che indossa un abito da sposa dal suo primo matrimonio.