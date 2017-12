Maria Grazia Cucinotta, le trasparenze infiammano Instagram

Sorriso smagliante e pizzo trasperente sul seno per Maria Grazia Cucinotta, che se la ride su Instagram e fa incetta di like. Sempre elegante e raffinata, l'attrice ha condiviso uno scatto in cui è ben in evidenza il décolleté generoso e mediterraneo. Maria Grazia è in gran forma e pronta ad affrontare nuove sfide lavorative. Dopo aver diretto i cortometraggi "Il Maestro" (con cui ha vinto il Nastro d'Argento) e "Il compleanno di Alice", dedicato al tema del bullismo, la Cucinotta sarà infatti nel cast della web serie "Teen", di cui ha detto: "E' unn progetto che mi sta particolarmente a cuore visto la tematica rivolta ai giovanissimi".