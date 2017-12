Johnny Hallyday, Parigi si ferma per l ultimo omaggio al rocker

Parigi e la Francia si fermano per l'ultimo omaggio al rocker Johnny Hallyday, scomparso mercoledì a 74 anni. Il corte funebre ha lasciato il cimitero di Mont Valèrien per recarsi a Parigi dove è previsto un "hommage populaire" a cui sono attese decine di migliaia di persone. Secondo molti osservatori mai alcun decesso aveva suscitato altrettanta commozione in Francia dalla morte di Edith Piaf. In un comunicato la presidenza della repubblica sottolinea che "i musicisti di Johnny Hallyday lo accompagneranno musicalmente" mentre un ritratto gigante dell'Elvis francese è stato esposto sulla facciata chiesa della Madeleine. Al funerale interverranno con brevi discorsi il presidente francese Emmanuel Macron e il suo predecessore, Nicolas Sarkozy, grande fan del cantante. Le esequie si concluderanno con un concerto dei membri della band di Halliday alla Madeleine, la stessa chiesa che ospitò i funerali di Chopin. Nel frattempo sulla Tour Eiffel è apparsa da ieri sera la scritta luminosa Merci Johnny.