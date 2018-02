Hollywood celebra Monica Bellucci, icona del cinema italiano a Los Angeles

Monica Bellucci è fra i protagonisti del Festival Filming on Italy a Los Angeles che le ha dedicato una giornata con la proiezione di "Malèna" di Giuseppe Tornatore e la presentazione in anteprima Usa di "On the Milky Road" di Emir Kusturica. Alla diva italiana è andato anche un premio che, spiega Tiziana Rocca (Direttore Generale del Festival) "vuole essere un riconoscimento alla sua carriera di attrice internazionale. Qui, in America, la Bellucci ha recitato con grandi registi e interpreti e nella sua già lunga carriera, ha interpretato tanti ruoli diversi fra loro ed è tra le rare attrici italiane a recitare in differenti lingue. Monica è, per noi, simbolo di una donna che, accanto all’indiscutibile fascino, ha sempre dimostrato una grande personalità e sensibilità".