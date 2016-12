1 di 11 Facebook

Facebook

Gene Wilder, re del cinema e idolo del Web

Genio indiscusso della comicità americana ma non solo. Gene Wilder è infatti diventato un idolo del Web grazie al meme di Willy Wonka, personaggio da lui interpretato nel film del 1971. Il primo piano dell'attore ha infatti ispirato la fantasia di centinaia di utenti, che negli anni si sono divertiti a sovrapporre all'immagine battute taglienti e freddure. Sotto tiro le manie tipiche del nostro tempo, dall'ossessione per i like alle presunte rivoluzioni online, che unite allo sguardo beffardo di Wilder non potevano che conquistare il cuore delle generazioni 2.0.