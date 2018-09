Andrea Bocelli compie 60 anni, auguri a una delle voci italiane più amate nel mondo

Nato a La Sterza, in provincia di Pisa il 22 settembre 1958, Andrea Bocelli perde totalmente la vista a 12 anni in seguito a una pallonata sugli occhi. Ma questo non gli impedisce di condurre una carriera straordinaria, tutt'ora punto di riferimento per la lirica e non solo. Diplomato in Canto Lirico presso il Conservatorio di Musica ”Giacomo Puccini”, esplode nel 1993 quando canta in duetto con Zucchero in "Miserere". Da lì arriva la vittoria tra le Nuove Poposte a Sanremo 1994 (con "Il mare calmo della sera"). La canzone che lo consacra è "Con te partirò", che nonostante il quinto posto a Sanremo, scala le classifiche nazionali e internazionali. Mescola classica e pop e debutta con l'album "Romanza" nel 1996. Canta davanti a Papa Giovanni Paolo II per il Giubileo e duetta negli anni a venire con le voci più prestigiose. Ha venduto oltre 85 milioni di dischi in tutto il mondo, ha conquistato quattro candidature ai Grammy e un premio come International Artist of The Year ai Classic Brit Awards del 2012. Impegnato nel sociale con la sua "Andrea Bocelli Foundation", ha ricevuto anche la stella a suo nome sulla Walk of fame di Hollywood. Intanto il 26 ottobre uscirà un nuovo capitolo della sua carriera, l'album "Sì" con duetti con Ed Sheeran e Dua Lipa. E' sposato dal 2014 in seconde nozze con Veronica Berti, ed padre di tre figli: Amos e Matteo (nati dal matrimonio con Enrica Cenzatti) e Virginia, avuta dall'attuale moglie.