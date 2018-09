Anastacia compie 50 anni: guarda le sue foto più belle

Compie 50 anni Anastacia. Nata a Chicago il 17 settembre del 1968, è una tra le artiste di maggior successo degli ultimi vent'anni. Ha venduto 30 milioni di dischi in tutto il mondo e la sua voce potente e "black" l'ha resa inconfondibile. Tra le sue canzoni più famose ci sono "Not That Kind" "Paid My Dues e "Left Outside Alone". Ha mostrato tutta la sua forza di carattere affrontando a viso aperto due tumori al seno (uno a distanza di 10 anni dall'altro), superando una doppia mastecotomia e dieci operazioni chirurgiche. Il suo ultimo album, "Evolution", è uscito a settembre del 2017.