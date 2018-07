Star Wars , rarissime action figures all asta negli Stati Uniti

Un'asta davvero particolare per gli appassionati del mondo di "Star Wars". E' quella che sta curando Heritage Auctions, casa d’aste statunitense, che ha messo sul mercato un gruppo di rarissime action figures di personaggi legati alla saga creata da George Lucas, di cui la maggior parte arrivano per la prima volta a disposizione dei fan. La vendita potrebbe raggiungere e superare la cifra record di 350mila dollari. Tra i pezzi del lotto, ecco un Darth Vader con la spada laser (prezzo d'acquisto stimato 25mila dollari), mentre un prototipo della action figure di Luke Skywalker, utilizzata nella fase iniziale del processo di produzione, si stima possa essere venduta per 20mila dollari. L'asta, già iniziata online, andrà in scena dal 2 al 4 agosto a Dallas.