"Men in Black", dal Marocco a Ischia: gli scatti social dal set di Chris Hemsworth e Tessa Thompson

Sono appena terminate le riprese del reboot di "Men in Black". Durante la lavorazione numerosi sono stati gli scatti dal set condivisi sugli account Instagram di Chris Hemsworth e Tessa Thompson, che interpretano gli Agenti M e H sostituendo la celebre coppia formata da Will Smith e Tommy Lee Jones, memorabili protagonisti delle pellicole originali. Dopo essere stati a Londra, nel deserto del Marocco, la troupe si è spostata a Ischia per alcune riprese nel golfo per poi far ritorno a New York. Diretto da F. Gary Gray, il blockbuster uscirà nelle sale a giugno 2019. Nel cast oltre ai due attori, che hanno già recitato insieme in "Thor: Ragnarok", ci sono anche Emma Thompson, Rebecca Ferguson, Liam Neeson.