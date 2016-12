Da "Star Wars" a "Il mago di Oz" ecco i film che hanno rischiato di non arrivare al cinema

La storia fantastica (The Princess Bride), film fantasy del 1987 diretto da Rob Reiner e tratto dal romanzo La principessa sposa di William Goldman del 1973, adattato per il cinema dall'autore stesso. Il film è diventato un vero cult anni ottanta e, in un certo senso, può essere considerato film parodia dei classici fantasy e fiabe. È stato candidato ai Premi Oscar 1988 per la miglior canzone con Storybook Love di Willy De Ville... Ma qaundo la Fox lo acquistò nel 1973, se ne dimenticò e ci vollero 15 anni per essere messo in produzione!



Toy Story, diretto da John Lasseter, realizzato dalla Pixar e distribuito dalla Walt Disney Pictures nel 1995. Nel 2007 l'American Film Institute l'ha inserito al novantanovesimo posto della classifica dei cento migliori film statunitensi di tutti i tempi. La bobina di prova tuttavia non piacque e non coinvolse il pubblico. Il film quindi "prese" una pausa di produzione e dopo una ri-scrittura ad hoc venne salvato dal cimitero delle sceneggiature.



Avatar, film del 2009 diretto, scritto e prodotto da James Cameron. Costato 237 milioni di dollari, ha incassato circa 2,8 miliardi, diventando il film con maggiori incassi nella storia del cinema e si è aggiudicato 3 Premi Oscar su 9 nomination nel 2010: per la migliore fotografia, la migliore scenografia e i migliori effetti speciali. Ma primi di uscire i produttori erano così riluttanti a investire che James Cameron dovette presentare 40 secondi di filmato pronto per dimostrare che ne valeva la pena.



Ritorno al futuro del 1985 diretto da Robert Zemeckis. Ci sono voluti 4 anni di tira e molla tra i vari studi di produzione prima che il film finisse nelle mani di Steven Spielberg, e che lui gli facesse ottenere il semaforo verde dalla



Donnie Darko, film del 2001 scritto e diretto da Richard Kelly, non era nato con un preciso piano di lancio cinematografico. Tuttavia, Drew Barrymore è intervenuta con la sua società di produzione Flower Films e lo ha trasformato in un film che ha superato la prova del tempo a paritre dal suo debutto sul grande schermo.



Il mago di Oz, 1938, diretto da Victor Fleming, quasi rischiò di non essere realizzato tra molteplici riscritture, passaggi tra diversi registi e i frequenti cambiamenti nel cast e nello staff.



Star Wars, saga cinematografica creata da George Lucas, fin dall'inizio venne concepita come opera in nove atti, condensati poi da Lucas in sei pellicole. I primi tre film furono prodotti dal 1977 al 1983 e formarono la cosiddetta trilogia originale. E' difficile pensare che un mondo senza guerre stellari, ma è quasi successo! L'idea di George Lucas era stata accolta con scetticismo e poco sostegno, tuttavia 20th Century Fox volle rischiare e scommetterci dando il via ad uno dei più grandi franchise di film nella storia di Hollywood. Al 2016 l'intera saga ha conquistato 8 premi Oscar, oltre ad aver incassato complessivamente al botteghino oltre 6,5 miliardi di dollari



Waterworld, film di fantascienza del 1995 diretto da Kevin Reynolds, interpretato e coprodotto da Kevin Costner. La genesi del film è molto avventurosa. Fuori budget sin dall'inizio, con Kevin Costner, che ha quasi rischiato di morire in una tempesta di vento, e la sua controfigura che si è persa in mare. Il film è stato mal gestito, riscritto all'ultimo momento sia nella sceneggiatura che nella colonna sonora...