Cannes 70 per il manifesto sceglie Claudia Cardinale

Un omaggio accolto con entusiasmo dalla Cardinale, che all'edizione francese dell'Huffington Post ha svelato: "Oltre ad essere onorata e fiera di essere stata scelta per rappresentare la 70esima edizione di Cannes, sono molto felice per la scelta di questa foto. E' l'immagine stessa che ho di questo Festival: uno scintillio".



"Quella danza su un tetto di Roma era il 1959. Nessuno ricorda il nome del fotografo, anch'io l'ho dimenticato" ha continuato "Ma quella foto mi rammenta i miei inizi, un'epoca in cui mai avrei immaginato di ritrovarmi un giorno sulle gradinate del più celebre dei Festival. Buon compleanno Cannes!".



La selezione ufficiale della 70esima edizione verrà annunciata il 13 aprile in un cinema degli Champs-Elysées di Parigi. Monica Bellucci sarà madrina della cerimonia di apertura e chiusura, il 17 e il 28 maggio dell'attesa edizione 2017, la cui giuria sara' presieduta da Pedro Almodovar.