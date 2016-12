Bud Spencer e Terence Hill, la coppia si riforma... in un videogame

Bud Spencer e Terence Hill torneranno a tirare cazzotti in spassose avventure. Lo faranno virtualmente in un videogioco intitolato "Slaps & Beans" (Sberle e fagioli) ispirato ad alcuni dei loro film più famosi. La campagna crowfunding lanciata su kickstarter ha raccolto infatti 212mila euro. Il videogame però sarà solo per pc: per soli 40mila euro infatti non è stata raggiunta la quota per realizzare il gioco per console.