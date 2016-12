18:28 - Yury Bettoni è uno dei coach più giovani di tennis ad aver allenato alcuni dei giocatori che figurano nei primi 50 del ranking mondiale, tra cui spiccano sicuramente Arantxa Sánchez Vicario e Mary Pierce, campionesse di fama indiscussa. E' uno dei volti più noti dei campi da tennis, amico intimo di Roger Federer, ha iniziato all'IMG Academy, una delle eccellenze per quanto riguarda la formazione sportiva.



In questo video ci mostra i tanti e nuovi modi per diventare “gli architetti del proprio corpo”!



Yury Bettoni

Be the architect of your own body