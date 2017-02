Wella Collection Show Color Contouring

Grande evevnto a Bologna per il Wella Collection Show 2017. I più grandi maestri dell’hair color hanno scolpito dal vivo la nuova bellezza realizzata ad arte con il metodo d’avanguardia Hair Color Contouring di Wella.



I l Contouring è l’arte di valorizzare le caratteristiche morfologiche del viso attraverso un’applicazione personalizzata delle tonalità chiare (OUT) e scure (IN).

Dopo un’attenta diagnosi morfologica che rivela la forma del viso, l’hairstylist procede ad identificare la soluzione cromatica perfetta da posizionare sui punti focali che incorniciano il volto. Il servizio Contouring si realizza con tutte le tonalità, grazie alla ricca gamma di colorazioni Wella, modulando lo stesso riflesso in tre diversi livelli di profondità. Il risultato è un’armonia cromatica di chiaroscuro personalizzata che esalta i tratti caratteristici di ogni donna.



Uno show unico alla scoperta delle nuove tendenze capelli per l'estate 2017, tra performance live, balletti e tanta musica,