The Look of the Year a Ischia Fashion Week

Più di 50 modelle e modelli provenienti dai 5 continenti hanno partecipato alla world final del contest di moda "The Look of The Year", che quest'anno per la prima volta si è svolto a "Ischia Fashion Week", un'evento per sostenere le attività della meravigliosa Isola Verde. La Manifestazione è organizzata da Eventsworld e TMInternational che produce l'evento mondiale (Producer Nuccio Cicirò, General manager Ivana Triolo, Director Santo Cicirò, Fashion Director Antonella Ferrari, Press Office Freetime), un "Fashion contest" di bellezza, moda ed eleganza, condotto dall'artista Jo Squillo.

Le modelle selezionate dalle migliori agenzie di moda del mondo hanno sfilato con le collezioni di: ALV by Alviero Martini, Camillo Bona, Jamal Taslaq, Benedetta Cidonio, Claudia Piazza, Maria Roma, DonLotti, Patrizia Fiandrini, Piero Camello designer di Ischia e i gioielli di Patrizia Falcone, Associazione Piazza di Spagna con i designer della Regione Campania e i gioielli di Federica Frassetto e Domenico Federico.



Dopo il terremoto che si è verificato a Casamicciola il 21 agosto, la produzione di The Look of the Year, uno dei più prestigiosi concorsi di moda e bellezza, ha confermato Ischia come sede della finale mondiale.



I vincitori di THE LOOK OF THE YEAR 2017 sono:



ALICIA WEILAND (Brasil) e ADNAN LUGAVIC ( Bosnia Herzegovina )



Premio Personality - FABRIZIA ALIQUO' (Italia)

Premio Style - DIANA PIRLOG (Moldavia)

Premio Beauty - JOLANTA WILCZEK (Poland )

Premio Fotogenia- EUNJU KIM ( Korea) e AYAKA SATO (Giappone)

Premio "Ischia Fashion Week"- VERONICA KOROBKO ( Bielorussia) e JACOPO ERCOLI (Italia)