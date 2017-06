Ten c: la collezione per lʼestate 2018

Per la prossima Primavera/Estate 2018 il brand Ten c si focalizza su tre modelli di capi spalla, four seasons: il Parka, la Field Jacket e il Tempest Parka. Tutti e tre i pezzi vengono realizzati nell’ormai iconico tessuto OJJ, ovvero il pregiato Jersey Giapponese, diventato un vero e proprio segno distintivo e qualitativo del marchio, grazie alla sua straordinaria capacità di plasmarsi intorno al corpo in maniera del tutto impercettibile. Tutti i capi spalla sono provvisti di due “Down Liners” (rivestimenti), che rendono I prodotti un vero e proprio passepartout per tutte le stagioni, anche quelle intermedie, grazie all’introduzione di un’ulteriore rivestimento più leggero.

Ma non solo. A completare la collezione ci sono felpe dalla vestibilità comoda, in linea con uno stile street.

Una collezione fresca, tecnica e assolutamente glam.