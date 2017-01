Sonia Rykiel: la collezione per l’Autunno-Inverno 2016-2017

C’è un po’ di ironia, frivolezza e spirito parigino nella collezione Autunno-Inverno 2016 di Sonia Rykiel.

La stilista Julie de Libran cerca di interpretare l’attitudine sensuale di ogni donna,mixandola a quella da garçonne.

Gli abiti scivolati ricchi di volants ricordano molto lo stile anni '70. Cinturini sottili evidenziano il punto vita e gonne dai plissé sottili che slanciano la silhouette.

Le maglie sono a righe e vengono indossate con pantaloni a palazzo. Non mancano i decori in pelliccia e lamè che trasformano i completi classici in outfit sofisticati.

La seta diventa protagonista, per l’occasione arricchita da stampe come quella realizzata dall’artista Maggie Cardelus, un omaggio alla forza e alla creatività del nucleo femminile della maison.