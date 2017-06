Scaglione: la collezione per lʼestate 2018

Una collezione che ci riporta alla Costa Azzurra, quella più vera e esclusiva. I suoi colori, il modo di vivere della gente del posto, semplice ma nel contempo sempre un po’ snob, elegante e sportivo nello stesso tempo, il piacere di vivere la vita nella natura con semplicità senza perdere il contatto con il mondo contemporaneo e globale.



I capi raccontano uno stile pulito e minimalista, definito dai particolari che rendono ogni capo speciale pur mantenendo la semplicità dell’insieme. I materiali naturali sono protagonisti anche in questa collezione, e sono stati scelti con particolare cura per la loro resa nella costruzione dei volumi dei capi ma anche per garantire sempre il miglior comfort di chi vorrà sceglierli.

La palette colori tocca quattro principali gruppi cromatici: il verde vetro, i toni naturali che vanno dal latte al cuoio, il rosso antico, il blu Limoges, che dall’azzurro passa al blu di Prussia.

Elegante e divertente, pregiata e con una forte attenzione al comfort. E' la collezione Scaglione per l'estate 2018.