Santoni: lʼuomo per lʼautunno-inverno 2017-18

40 anni di storia per un brand che guarda sempre al futuro. Ricerca, voglia d'innovazione e altissima qualità manifatturiera spingono Santoni a creare veri e propri oggetti del desiderio. Lavorazioni nobili accompagnate da materiali importanti, sono il segreto che contraddistingue le calzature di questa griffe.

Per l'autunno-inverno 2017-18, le scarpe sono disegnate con volumi più morbidi e forme rotonde.

Brand da sempre caratterizzato dall'uso di materiali pregiatissimi, per questa stagione Santoni propone all'interno fodere in visone e castoro, che permettono così alle calzature di essere indossate anche senza calze.

La tradizione di lunga data e la sapienza calzaturiera del distretto marchigiano, si esprimono in questa collezione ai massimi livelli.