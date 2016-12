Da un mix tra easy-wear e stravaganza, femminilità e sportswear nasce la collezione donna Rochas Primavera-Estate 2016.

Alessandro Dell’Acqua si è lasciato ispirare da Gala, la stessa musa del pittore Salvador Dalì, creando outfits ricchi di contrasti, ma armoniosamente preziosi.

Gli abiti, dalle lunghezze midi, sono in tulle movimentati da voilants. Quelli più lunghi, in pizzo e organza sono indossati sopra culottes in vernice.

Le sovrapposizioni audaci dei tessuti creano delle trasparenze audaci ma eleganti allo stesso tempo. Ogni linea viene alleggerita dalla tridimensionalità delle fantasie e dei colori.

Sfilano anche i tailleurs. Le gonne al ginocchio, decorate con stampe floreali e tocchi di colore argento si abbinano alle giacche corte e squadrate.

Per allungare la silhouette, ballerine in pizzo e stivali piatti in vernice.