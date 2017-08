RED VALLEY FESTIVAL

- PHOENIX STAGE



➤ LINEUP - 11th AUGUST

● MERK & KREMONT

● IL PAGANTE

● USAI

● BASSBEASTS

● KÄNSLOR

● MARCO PINELLI

● F3DE

● VINCITORE DJ CONTEST



➤ LINEUP - 12th AUGUST

HOLI DANCE FESTIVAL

● RENEE LA BULGARA

● DATURA

● MOLELLA

● MANUEL PABLO

● MARCO PINELLI

● DJ RASH XXII

● WHY US

● VINCITORE DJ CONTEST



➤ LINEUP - 13th AUGUST

● BENNY BENASSI

● VINAI

● FEDESSE

● SIMONE QUAI

● VINCITORE DJ CONTEST



➤ LINEUP - 14th AUGUST

● W&W

● GREGOR SALTO

● THERIO & TIFU

● IANNAM

● ANDREA SATTA

● ANDREA LADDO

● VINCITORE DJ CONTEST



