Parola d'ordine: non fermarsi. Mai!

Per l'estate 2017 MSGM punta tutto sul romanticismo, rivisitato in chiave urbana e architettonica, ovviamente.

Il punto di partenza è lo stile college, contaminato con elementi presi direttamente dallo sportswear più active. E così le gonne scoprono volumi nuovi, le ruches si impongono quasi su tutto e la rete si sovrappone ad abiti t-shirt.

Positiva ed energica, è la giovane donna disegnata da Massimo Giorgetti.