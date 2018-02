Micam Milano: 85° Edizione

MICAM si conferma una piattaforma di business unica nel suo genere, dove intercettare nuove opportunità di sviluppo e dove si esprime al meglio creatività e ricerca delle nostre aziende, nonostante persista una forte criticità del mercato interno che penalizza pesantemente le piccole e medie imprese italiane” dichiara Annarita Pilotti, presidente di Assocalzaturifici. “In queste ultime edizioni abbiamo valorizzato la nostra manifestazione senza cambiarne il Dna, rendendola non solo più glamour e accattivante ma soprattutto più funzionale, adatta alle esigenze di buyer ed espositori. Le aziende, che qui incontrano compratori provenienti da tutto il mondo, scelgono MICAM per lanciare i loro nuovi prodotti, stabilire o consolidare relazioni d’affari, finalizzare al meglio le strategie commerciali internazionali”.

L’85esima edizione di MICAM ha proposto un format ricco di nuove aree tematiche e merceologiche. Tra queste, l’area dedicata agli Emerging Designer che per la prima volta si sono affacciati sul panorama internazionale della manifestazione. Spazio anche al tema dell’anticontraffazione con l’iniziativa “Questa non è una sòla – scarpe tra fake e rarità”, un’esposizione allestita nella Fashion Square in collaborazione con Confindustria Campania e l’Associazione Museo del Vero e del Falso, che ha raccontato attraverso un percorso di calzature storiche e moderne il bello e ben fatto delle calzature italiane. “Combattere il falso non significa soltanto difendere i settori importanti del Made in Italy, ma soprattutto tutelare i lavoratori del comparto, il consumatore finale e persino l’economia dell’intero Paese” conclude Pilotti. Moltissimi, inoltre, i seminari organizzati in collaborazione con WGSN alla MICAM Square che hanno fornito spunti e riflessioni per gli addetti ai lavori. MICAM non è solo business ma anche momento di aggregazione per buyer ed espositori con la speciale serata inaugurale “Vanity in the spotlight” che ha visto protagonista l’artista internazionale Giorgio Moroder.