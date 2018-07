Jo Squillo: Senigallia Collezioni Moda e Formazione 3^ Edizione

-Il “Premio per la migliore realizzazione” va invece all'Istituto di Rho in provincia di Milano dall'Assessore Gennaro Campanile

I giovani stilisti si sono cimentati con il concorso dal tema “50's style: tra pin up e candy girl”. Ogni Istituto ha portato in passerella 8 crezioni, in cui ha tradotto il concept del concorso in una visione unica e personale.

Due serate all'insegna del fashion a 360°, in cui hanno sfilato designer emergenti provenienti dalle scuole di moda di tutta Italia e brand affermati del Made in Italy.

Nel suggestivo scenario della Rotonda a Mare di Senigallia, va in scena la terza edizione di “Senigallia Collezioni – Moda e Formazione”, organizzata dall'agenzia Art & Work di Jesi in collaborazione con il Comune di Senigallia, la Fondazione Città di Senigallia, il Musinf, la Confcommercio Marche Centrali, l’Istituto d’istruzione Superiore “Bettino Padovano” di Senigallia, la Regione Marche e i gruppi Lardini e Raffaello Editrice.

Protagoniste del secondo appuntamento sono invece le griffe legate alla moda donna e uomo, mare e accessori. In passerella:

- La Bussola by Giovenali: dal 1928, trasforma i sogni in realtà proponendo look adatti ad ogni esigenza, grazie ad una costante ricerca nello stile, nei materiali e nei dettagli.

- Gioielleria Granelli, collezione Pesavento: da Vicenza un fascino che incanta al primo sguardo, il mondo dei gioielli è un mondo di bellezza, arte e armonia. Un viaggio alla conquista di orizzonti inaspettati, dove il design incontra i desideri.

- La casa del costume: premiata per la seconda volta come "Best concept store d'italia", è il luogo giusto per il costume perfetto. Più di 10000 modelli, oltre 100 Brand e 10 consulenti di stile per tutti gli amanti del mondo beachwear.

- il Maglificio Teodori: tra saper fare e autenticità, ogni capo è frutto di una tradizione che continua nella storia. I segreti e le tecniche della maglieria si fondono con la passione per il lavoro, le intuizioni creative e la qualità dei materiali per dar vita a prodotti autentici.

- Manà: sofisticata, libera e ricercata: la moda manà propone abiti borse e bijoux ideali per i millennials e le fashioniste di tutte le età, per uno stile inconfondibile in cui lo sportswear incontra l'eleganza

- Anton Giulio Grande: la haute couture è cultura per lo stilista più amato dalle star, giunto ai suoi 20 anni di carriera. Un successo legato ai riflettori dello star system e alla grande qualità dei suoi abiti, completamente realizzati a mano in Calabria da sarte custodi di antichi rituali tessili. La sua è una donna sensuale, chic, che usa il fascino come strumento di seduzione.

“Senigallia Collezioni – Moda e Formazione”: un evento che da ormai tre anni è un'importante vetrina per la moda e un'occasione di formazione e confronto per le scuole, all'insegna della creatività e della bellezza.