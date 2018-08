E' un omaggio al mondo della danza e alle étoiles, la collezione per l'estate 2018 di Moschino. Ovviamente tutto questo rivisto dall'occhio sempre irriverente e ironico di Jeremy Scott.

E così in passerella ecco che il balletto viene rivisto in chiave decisamente punk, con stivaloni borchiati che prendono il posto alle ballerine di raso.

Tanti i rimandi a Madonna, in “Cercasi Susan disperatamente”: i tutù in tulle e i costumi ricchi di piume si abbinano a corte giacche in pelle e accessori molto '80.

E nel finale, ecco un'esplosione di fiori: invece di un semplice bouquet, Moschino ci regala outfit completamente ricoperti di fiori, assolutamente indimenticabili.