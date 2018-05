Jo Squillo: Mariano Di Vaio

Mariano Di Vaio, il noto top influencer italiano con più di 11 milioni di followers sui social network, lancia nella prestigiosa cornice della Galleria Vittorio Emanuele di Milano, il suo omonimo brand di moda uomo, completamente made in Italy.

E così, lo stile iconico di Mariano Di Vaio si trasforma in un total look contemporaneo, che esalta la bellezza in ogni sua forma. La collezione per la Primavera – Estate 2018, infatti, si incentra sul valorizzare al meglio l'eleganza e lo stile insito in chi la indossa: un gentleman moderno, elegante e sempre sicuro di sé.