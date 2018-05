Jo Squillo: Hotel Regeneration designed by Simone Micheli

La più grande e coinvolgente mostra/agorà dedicata al contract del Fuorisalone 2018. L’architetto Simone Micheli da vita, all’interno del Lambrate Design District, a Hotel Regeneration; un happening espositivo volto all’interazione tra pubblico e spazio, che ha come focus il racconto del processo di riqualificazione della struttura alberghiera contemporanea e la sua esistenza futura, valorizzando la sperimentazione, la commistione di intenti e la ricerca volta a favorire la novità e l’avanzamento tecnologico. La mostra-evento, che si estende su una superficie di oltre 4000 mq, presenta al visitatore plurimi spaccati d’hotel concepiti dall’architetto Simone Micheli come opere d’arte vere e proprie, da esperire; degli ambiti spaziali tridimensionali da vivere ed abitare creati con il fine di far trasparire i trend attuali e prossimi nel settore dell’ospitalità internazionale, realizzati da importanti gruppi industriali italiani ed esteri. Ogni spaccato di hotel, firmato per l’occasione dall’architetto e composto da prodotti tailor-made, è dedicato ad una differente catena alberghiera con il fine di rendere concreta la commistione tra i desideri e la soddisfazione reale delle necessità dei clienti. Hotel Regeneration, organizzato in collaborazione con PKF e Tourism Investment, è un evento di grande valore contenutistico ed espressivo che intende configurarsi come il più grande evento-agorà fino ad ora realizzato per la Kermesse Milanese in ambito contract.

All’interno dell’evento è infatti organizzato un “Agorà”, un concreto luogo di dialogo ed incontro tra noti personaggi legati al settore dell’ospitalità (catene alberghiere internazionali, costruttori, sviluppatori immobiliari, istituti bancari, professionisti, contractor) ed il pubblico, volto a raccontare ed indagare con attenzione i risvolti estetico pratici e le progressioni imprenditoriali di un settore in sviluppo continuo.

Hotel Regeneration si presenta al pubblico come un grande spazio espositivo volto a promuovere sperimentazione e ricerca, superando i limiti della realtà conosciuta, all’interno del quale il visitatore può confrontarsi con affascinanti installazioni diventando parte attiva di dibattiti di rilevante valore ed elevato interesse. L’enorme dinamicità dell’evento e la sua alta portata culturale contribuiscono a rendere pulsante e coinvolgente il cuore dell’intero Lambrate Design District.