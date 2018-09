Jo Squillo: Genny, la collezione per lʼinverno 2018-19

“Ti criticheranno sempre, parleranno di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi”.

È il celebre aforismo di Charlie Chaplin a fare da manifesto alla sfilata-evento di Gennyper l’autunno inverno 2018/19. Parole, quelle dell’influente cineasta inglese, scelte da Sara Cavazza Facchini, Creative Director della maison di prêt-à-porter, per dire alle donne di concedersi qualche momento in più per se stesse.

"Come ho spesso ricordato, prima del mio ruolo di imprenditrice e creativa, viene quello di donna e di madre. I mille impegni della vita quotidiana di ogni donna ci immergono in una routine senza fine. Mi sento di dire alle donne di credere in se stesse nonostante i giudizi, di essere leali con se stesse, e di vivere la vita intensamente e perche’ no in modo più ludico. Voglio tirare un sospiro di sollievo insieme a loro.

Un momento di leggerezza a volte nella vita di tutti i giorni ci deve essere e oggi mi piace pensare di essere complice delle donne proprio in questo”.

E proprio per enfatizzare ancora di più il messaggio, questa frase sarà declamata a inizio show da Marco Bocci, giovane talento del mondo del teatro, televisivo e dello spettacolo.

“Ho scelto un uomo apposta. Un uomo che ricordasse a tutte queste bellissime donne di non dimenticarsi di vivere la vita intensamente e seguire il proprio cuore. Non sia mai che detto da uomo, anche gli altri uomini recepiscano il messaggio e vengano un po’ di più’ in supporto delle donne!”.