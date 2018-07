"Curiosamente, forse, è il disordine del desiderio e della soggettività a rendere sia la psicoanalisi lacaniana sia l'arte d'avanguardia notevolmente radicali, ideali per una negoziazione delle bizzarre creazioni dell'haute couture".

Alison Bancroft, "Inspiring Desire: Lacan, Couture, and the Avant-garde", Fashion Theory, 15:1, p. 71

È possibile celebrare l'haute couture e allo stesso tempo darne una lettura critica? È possibile essere fedeli alle regole ferree dettate dalla Chambre Syndicale de la Haute Couture – "i modelli originali devono essere disegnati dal couturier o dai suoi più stretti collaboratori a tempo pieno; gli abiti sono creati esclusivamente negli atelier…" ["that his originals models are exclusively designed by the head of the firm or his permanently employed stylists; that they are executed solely in his own ateliers…"; Didier Grumbach, Dictionnaire de la mode au XXe siècle, Parigi, Regard, 1994] – e allo stesso tempo disintegrarle per dare un nuovo ordine?

Questi sono alcuni degli interrogativi che Maria Grazia Chiuri si è posta, dopo che la grande mostra dedicata a Dior al Musée des Arts Décoratifs ha esaltato le creazioni della couture, rendendo monumento quel luogo sacro e senza tempo che è ancora oggi l'atelier.