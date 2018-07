Jo Squillo: CALVIN KLEIN 205W39NYC

La campagna pubblicitaria globale CALVIN KLEIN 205W39NYC per l'autunno-inverno 2018/19 rammenta una nuova alba all'orizzonte. Questa stagione esplora il naturale paesaggio americano attraverso una lente sovrumana, sfidando la percezione del reale e dell'immaginario.



"La collezione Autunno 2018 è una metafora dell'incontro di mondi antichi e nuovi, legati alla scoperta dell'America, alla corsa allo spazio degli anni Sessanta e all'era dell'informazione del XXI secolo. Riflettendo il concetto di democrazia, non c'è gerarchia culturale: un mix che svincola gli abiti dal loro significato, dalla loro funzione originale, dalle loro narrazioni, per scoprire qualcosa di diverso, un sogno diverso " Raf Simons, Chief Creative Officer, CALVIN KLEIN.



In una serie di immagini immortalate da Willy Vanderperre, un gioco di scala presenta un accostamento tra i capi indossati e l'isolato paesaggio dello Utah, evocando un sentimento nostalgico e al contempo ultraterreno. Un senso di calma e di speranza, che coglie il tema sempre presente della gioventù americana. Ideata in collaborazione con Lloyd & Co. e con lo styling di Olivier Rizzo, la campagna include talenti come Lulu Tenney, Julia Nobis, Freja Beha, Liya Kebede, Erin O'Connor, Fernando Albaladejo e Luca Lemaire.