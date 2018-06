Jo Squillo: Blauer, la collezione per lʼestate 2019

Per la Primavera Estate 2019, Blauer USA presenta al Pitti una gamma di prodotti per uomo e per donna che esprimono lo spirito del brand in termini di ricerca stilistica, innovazione, attenzione al dettaglio e alla qualità. Con la collezione SS19 Blauer USA reinterpreta ancora una volta il suo heritage in chiave contemporanea, offrendo prodotti tecnici, pratici e versatili che attualizzano il DNA workwear del marchio. Un’operazione raffinata che, partendo da capi apparentemente senza tempo, riesce con sapienza sartoriale a produrre contenuti moda per uomini e donne indipendenti, cosmopoliti e sensibili alla qualità. Welcome to America!

La linea Basic, dall'estetica essenziale ma d'impatto, presenta capi dinamici dal sapore sportivo, che rievocano le origini del brand come fornitore di capi tecnici alle forze dell’ordine americane. Le t-shirts in jersey soft wash sono ispirate al mondo della Police Academy, mentre le polo a manica corta in piquet di cotone e stretch sono nei tipici colori navy, kaki e verde militare. I capi spalla reinterpretano con tessuti particolari e volumi fashion i modelli tradizionali come il parka, la field jacket e il bomber, mentre le camicie, in tessuti freschi e comfort, presentano una gamma di modelli che variano dalla button down alla coreana, dalla detachable collar all'iconica police tasconata dal fondo stondato. Ci sono anche felpe e tracksuit, maglieria e pantaloni. Alcuni capi presentano un aspetto unico grazie al trattamento garment dyed che conferisce loro diverse tonalità e intensità di colore. Colori neutri come il kaki, navy, grigio ardesia e rosa polveroso si alternano ad altri più brillanti come arancio e bluette.

Nella linea Heritage, caratterizzata da ricerca estetica, sperimentalismo e resa dei materiali, sono i trattamenti a farla da padrone. T-shirt, felpe e polo dall’effetto vintage rievocano elementi chiave della tradizione americana, dal motociclismo allo spirito militare ai motivi floreali hawaiani. Il tinto in capo e i trattamenti acid e old sono la chiave per restituire quell’aspetto used che è diventato parte integrante del vissuto del brand.

Nella linea lcon, i modelli iconici di Blauer USA sono reinterpretati in chiave più esuberante, grazie all’utilizzo di materiali innovativi come il light taslan, con fodere fluorescenti ed il micro rip-stop dall’effetto camouflage, entrambi arricchiti da dettagli rifrangenti. Le grafiche sulle t-shirt e le felpe rappresentano paesaggi balneari, integrati da lettering ispirati ai distretti operativi delle coste americane o da loghi effetto neon che richiamano le tradizionali insegne "on the road" statunitensi.