Jo Squillo: Best Western a Hotel Regeneration

Best Western è leader in Italia in 120 destinazioni con 160 hotel. Il modello BW offre notevoli vantaggi agli albergatori: brand internazionali, solido know how, piattaforme distributive e innovativi strumenti di comunicazione. Anche per il 2018, BW rinnova la collaborazione con Simone Micheli Architect che, per questa occasione, ha dato vita a “ Hotel Regeneration ” all’interno di Officina Ventura 14 nel cuore di Lambrate Design District . Il concept realizzato per il gruppo alberghiero è la “ Warming Space Hall Best Western”: una vera e propria installazione tra arte e hotellerie pensata per accogliere un cliente contemporaneo e cosmopolita.