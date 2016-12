Il nuovo libro di Francesca Carollo

Le amiche che non ho più: Lucia, Federica, Roberta



"Ho scritto questo libro non per accusare qualcuno ma per tentare di proteggere qualcuno. L'ho scritto perché le donne si ricordino sempre di tenere gli occhi ben aperti, quando qualcosa non va con i loro mariti, con i loro compagni o, più semplicemente, perché sappiano sempre essere vigili. La mia esperienza nella cronaca - e queste tre inchieste ne sono testimonianza- mi porta ogni giorno ad osservare con attenzione quanto succede attorno a me, alle mie amiche, alle donne delle storie che seguo, e a riflettere su quanto siamo esposte, spesso senza rendercene conto, a pericoli. Non è un monito, il mio libro, ma lo specchio di un pezzo del nostro Paese in cui non siamo abbastanza tutelate. C'è del giallo, inchiesta, c'è racconto di verità a cui ho assistito, ma soprattutto c'è cuore".



Lucia era un'impiegata di banca, Federica era una pornodiva, Roberta una mamma e una moglie. Di Roberta non si può dire che "fosse" o che "fosse stata", perché di Roberta non si sa più nulla.[...] Di due di loro, appunto, si conosce la fine. Il corpo di Lucia è stato ritrovato e la sentenza per omicidio soppressione di cadavere è stata emessa. Il corpo di Federica è riemerso da un lago E si attende il giudizio definitivo a carico di uno psicopatico pluri assassino. Invece Roberta è scomparsa lasciando tracce praticamente nulle che a fatica possono indurre a pensare a una fuga volontaria. La sua presenza si è estinta all'improvviso, senza alcun preavviso drammatico particolare… Anzi, La donna, prima di scomparire, al lasciato segni del tutto banali, resti di vita quotidiana ordinaria: una lista della spesa incompleta sul tavolo della cucina, un pigiama rosa indossato come ultimo indumento. [...] Ci sono affinità profonde, talvolta inquietanti, tra le storie di Lucia, di Federica e di Roberta. Storie di vita comune che diventano celebri per la cronaca, ma restano comuni per chi continua a frequentarle, anche se non ci sono più…".



Francesca Carollo prova raccontarcele, prendendoci per mano e conducendoci attraverso un campo minato, interrogandosi -e interrogandoci- sui mille significati della parola "femminicidio"; perché: "Anche se queste tre donne non le conoscevo, e non si conoscevano tra loro, io sto dalla loro parte. E non sto dalla parte dei loro aguzzini… Perciò le chiamo amiche. E poiché sono amiche che non ho più, poiché continuo a occuparmi di loro testimoniando il seguito dei processi che riguardano le loro scomparse, come portando ogni giorno un fiore alla loro memoria, qui le voglio ricordare riproducendo fedelmente la cronaca, ma uscendone anche, e aggiungendo, dove mi sarà concesso, le verità del cuore che la televisione non può raccontare per ragioni di tempo".



Francesca Carollo è inviata e volto storico di "Quarto Grado", programma televisivo in onda in prima serata ogni venerdì su Rete 4. È nata a Thiene, in provincia di Vicenza. Dopo la laurea in Giurisprudenza, nel 2002 si trasferisce a Bruxelles, dove lavora per un anno al Parlamento Europeo. Giornalista professionista dal 2008, ha lavorato come autrice e caporedattrice a "Tv Moda", passando quindi alla redazione di Studio Aperto. Tra il 2012 e il 2015 è stata inviata per "Mattino Cinque", "Pomeriggio Cinque", "Domenica Live", "Matrix", "Segreti e Delitti". Collabora inoltre continuativamente con il programma "Quinta Colonna".

Ha un blog nel portale "Tgcom 24" di Mediaset: www.diariodiunagiornalista.com