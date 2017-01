Il mondo di Alberta Ferretti

Una sfilata evento a Palazzo Donizzetti a Milano, sede della sua maison, per Alberta Ferretti, che, in occasione della settimana della moda maschile, sceglie di presentare tre sue linee. Dalla “Rainbow Week”, alla “Pre Fall”, passando per la “Limited Edition”. Tre modi per raccontare le sue donne.

E così ecco la sua prima Capsule Collection, “Rainbow Week”. Sette maglie in cashmere e lana in sette tonalità diverse, ciascuna dedicata a un giorno della settimana. Dal r osa pastello del Lunedì al grigio della Domenica. Tante idee per una settimana in technicolor.

A sfilare dopo, ecco la collezione Pre Fall 2017, che anticipa le tendenze del pret a porter. Protagonisti pizzi, velluto e cappotti disegnati sul corpo.