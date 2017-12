HOMI: 26-29 Gennaio 2018 - Fiera Milano

Casa da indossare, accessori da abitare. HOMI, Salone degli Stili di Vita di Fiera Milano torna dal 26 al 29 gennaio 2018 con tante interessanti proposte che anticipano e raccontano stili e tendenze nei mondi della casa e del gioiello-accessorio moda.

Un’edizione ricca di novità, grazie alle creazioni e ai prodotti delle aziende in mostra, rappresentate da società internazionali, ma molto più spesso da piccole realtà dotate di grandi potenzialità creative, in grado di realizzare pezzi unici ed esclusivi.

Italiane o straniere, queste realtà affascinanti trovano nel Salone degli Stili di Vita un appuntamento di riferimento per presentare i propri prodotti, grazie anche alle tante aree tematiche della manifestazione, pensate per valorizzare le molteplici tipicità produttive del design italiano ed internazionale.

Il layout espositivo conferma infatti la presenza di numerose aree speciali ed eventi che presentano l’artigianato di qualità, le creazioni di designer emergenti, l’evoluzione dell’oggettistica e della decorazione di eccellenza e molto altro.

In particolare poi a gennaio la manifestazione pone un accento specifico sugli spazi dedicati al mondo della tavola e della cucina, con le proposte più interessanti per la prossima stagione, mentre nel satellite fashion&jewels numerosi incontri formativi saranno protagonisti insieme ai prodotti e alle creazioni più affascinanti del settore.

Ma con la consapevolezza che usi e abitudini di consumo sono sempre più cangianti, multiformi e sfaccettate, sia che si parli di oggetti per la casa che di accessori per la persona , HOMI si impegna nel dare spazio a tutte queste evoluzioni.

Così, per fotografare le nuove tendenze e anticipare l’evoluzione di mode e gusti individuali, la manifestazione prosegue nell’organizzazione di workshops e talk, confermandosi come laboratorio aperto ai nuovi stimoli delle mode e delle culture che cambiano.

A Gennaio inoltre, grazie ad una nuova importante collaborazione con DOXA, il prestigioso istituto italiano di ricerche e indagini statistiche, si aggiungerà al palinsesto degli eventi formativi, la presentazione di un’indagine sui modi di vivere la casa e sulle abitudini di consumo che diventerà uno strumento importante a disposizione di tutti gli operatori. Una ricerca che si preannuncia ricca di spunti per comprendere il mercato, ma soprattutto la cultura del vivere.

Proseguirà l’esplorazione sulle tendenze grazie anche al contributo di WGSN - società leader a livello internazionale in analisi di mercato e studi delle tendenze nei settori del design e della moda. Come nelle scorse edizioni, alle categorie concettuali emerse dalla ricerca sarà associato uno spazio espositivo, che vedrà alcuni oggetti esposti in manifestazione concretizzare i vari paradigmi di stile individuati dall’indagine.

Ricco di knowhow e attento ai nuovi trend, HOMI rimane comunque principalmente una piattaforma concreta per il business delle aziende.

Il Salone degli Stili di Vita è pronto ad accogliere una platea di operatori sempre più internazionali: insieme ai visitatori che saranno presenti in manifestazione si annuncia, infatti, la presenza di operatori altamente profilati, individuati attraverso la collaborazione di ITA-ICE, Italian Trade Agency. Si tratta di buyer selezionati che rappresentano, tra gli altri, paesi più “consolidati” per HOMI come ad esempio Cina, Grecia, Belgio, Francia, Iran, Nord Africa, Russia, Spagna, Singapore e nazioni più nuove ed emergenti come Argentina, Giappone, Canada, Colombia, Vietnam..).

Gli operatori maggiormente interessati a Festivity, il padiglione che HOMI dedica alle decorazioni e alle festività, potranno accedere in manifestazione già dal 23 gennaio; vista l’apertura anticipata, solo per questo settore la manifestazione finirà un giorno prima, il 28 gennaio.

E infine, si conferma anche quest’anno il format di HOMI in Città, con iniziative pensate per raccontare le storie e i protagonisti di HOMI anche al grande pubblico della metropoli. Per questa occasione, Il Salone degli Stili di vita presenterà la mostra “Conviviando, l’Arte della Tavola tra passato e futuro” dedicata alle più affascinanti espressioni degli oggetti dedicati alla tavola, come meridiana degli stili nella storia.