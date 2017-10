Alexander Wang; l estate 2016

Una sfilata – evento per festeggiare 10 anni di stile, è così che Alexander Wang ha deciso di celebrare la sua moda. Tra un party ultra glam e un parterre tra cui spicca Lady Gaga, va in scena la collezione Primavera - Estate 2016. E' una donna metropolitana e super moderna, che ama la pelle a frange, camicie in seta effetto pigiama, abiti scivolati e pantaloni ampi. E' uno sguardo all'essenza dello stile di Alexander Wang, reinterpretato in chiave innovativa e sempre cool.