Evento Stroili a Milano

La tradizione orafa italiana celebrata con una serata speciale dalla suggestione handmade e con ospiti d'eccezione capaci, da soli, di amplificare i valori più autentici del Made in Italy: questa la summa dell'evento firmato Stroili. La cornice suggestiva e ricca di echi del passato della Fabbrica dei Metalli di Milano, "LABorafo", una ricostruzione precisa di uno storico laboratorio orafo, ha suggellato il nuovo progetto del brand per la gioielleria Made in Italy a sostegno della Scuola d'Arte e Mestieri del CPV - Centro produttività Veneto e dei giovani talenti orafi con l'obiettivo di tutelare i gioielli italiani, un universo di creatività e di tradizione manuale dall'afflato unico.

Prosegue così il mecenatismo di Stroili nei confronti delle nuove generazioni di creativi -che ha avuto inizio con l'award Stroili Loves Fashion - volto a incentivare l'innovazione e il ricambio generazionale, linfa vitale per il Made in Italy.

Gli ospiti, intervenuti numerosi, hanno potuto apprezzare dal vivo proprio la ricchezza di questo patrimonio artigianale e italiano in un laboratorio simile a un set cinematografico che ha avuto una madrina e un padrino d'eccezione, Federica Nargi e Alessandro Matri. Due giovani talentuosi, reali e innamorati, in procinto di allargare la famiglia, capaci di incarnare alla perfezione quei valori -simbolo di Stroili - in primis le infinite sfaccettature dell'animo - che sono in primo piano anche nella nuova campagna adv ss 2016 firmata da Giampaolo Sgura.

Le mille e più emozioni che l'anima può vivere sono rappresentate dai gioielli di Stroili che, sempre diversi, versatili e caratterizzati da un'infinita varietà, possono rendere speciale ogni momento della vita e che, per essere sempre al passo con i tempi, si arricchiscono ora di due nuove linee, Diamazing e Love Beats.

Una serata in grado di lasciare il segno come i gioielli di Stroili, perfetti sempre e capaci di rendere un'emozione immortale.