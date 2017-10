Elena Mirò celebra la femminilità

Elena Mirò, il brand da sempre bandiera della femminilità, sceglie di sfilare con le “cartamodelle” per raccontare il percorso ed il lavoro che sta dietro alla creazione di un capo e che porta ogni donna a sentirsi più bella nel momento in cui indossa un abito.

“Oggi per noi è una data importante” dichiara Hans Hoegstedt, CEO di Miroglio Fashion. “Un ulteriore step della strategia di un brand da sempre vicino alle donne, 365 giorni l’anno. Elena Mirò festeggia l’inaugurazione del nuovo Flagship Store di Piazza della Scala con una sfilata di Vanessa Incontrada, stilista e testimonial della capsule collection A/I 2017. Nel farlo, abbiamo voluto partire raccontando l’anima più vera e profonda della collezione. In quel cartamodello c’è l’origine del nostro know-how, la nostra competenza nel costruire e dare vita ad un abito che possa vestire una donna con stile, gusto, esaltandone la femminilità”.

Roberto Baracco, Direttore Creativo di Elena Mirò prosegue: “Dietro tutto questo c’è il lavoro e la passione dell’Atelier Elena Mirò, un team capace di creare collezioni in grado di valorizzare al meglio una donna: 15 stilisti, 42 modellisti e 11 sarte che di queste donne conoscono i segreti per renderle più femminili e... con un pizzico di sensualità. Un team che ha saputo cogliere gli stimoli, le indicazioni ed i suggerimenti di Vanessa Incontrada, arrivando a dare vita ad una collezione unica, in perfetta sintonia con il DNA del nostro brand”.

“Sono felice, orgogliosa di rappresentare questo modo autentico, reale, di interpretare ed esaltare la femminilità” conclude Vanessa Incontrada. “Dopo due anni di collaborazione con Elena Mirò si è sviluppato un grande affiatamento nel lavoro di team con gli stilisti e modellisti. E’ incredibile come dall’Atelier Elena Mirò si possano disegnare, creare e modellare capi ideali per una donna che lavora, che pensa alla famiglia ma che ama sentirsi bene in qualunque momento della giornata. E’ bello poter indossare capi che possano valorizzare al meglio le donne, senza mai dimenticare il lato sensuale. Questa collezione mi rappresenta al 100%”.

Seguendo la filosofia del “see now buy now” la nuova capsule collection “Vanessa Incontrada disegna Elena Mirò” è presente già da oggi in tutta la rete di negozi monomarca, nei principali corner, nei negozi wholesale e online su elenamiro.com