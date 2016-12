Elena Mirò by Vanessa Incontrada

Elena Mirò presenta la nuova capsule collection Autunno/Inverno 2016 “Vanessa Incontrada disegna Elena Mirò”, nata dalla collaborazione tra l’attrice e il brand di Miroglio Fashion.

Una collezione informale ma accuratamente ricercata, dove i capi, dalle linee essenziali, risultano destrutturati e facili da indossare, contemporanei ed easy allo stesso tempo.

I filati risultano piacevoli al tatto ma adatti alla stagione invernalie, la lana diventa perfetta per gli abiti e le maglie effetto Kimono abbinate alle gonne lunghe in tulle decisamente superfemminili.

Per chi ama vestire in modo più formale, ecco giacche classiche ma rivisitate in chiave moderna: il tessuto crepe ultrastretch le rendono leggere e comode come un cardigan.

Lo shooting fotografico della capsule è stato realizzato da Gian Paolo Barbieri che continua cosi la collaborazione con il brand iniziata la scorsa primavera-estate. Le immagini della collezione si intrecciano con alcuni tra i più famosi scatti del fotografo, raccolti nella mostra “Cinema & Moda” ospitata all’interno del concept store “Miroglio Piazza della Scala”.

In più, con alcuni di questi scatti, è stata realizzata una limited edition di abiti, t-shirt e accessori che, insieme alla collezione di Vanessa, sarà distribuita nei negozi di Elena Mirò, nei principali department stores e in una serie selezionata di negozi multimarca.