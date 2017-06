La GUESS Foundation Europe in collaborazione con The Circle Italia Onlus ha tenuto un evento speciale a Roma per celebrare il Denim Day Italia e sostenere D.i.Re. - Donne in Rete contro la Violenza, la rete nazionale di centri antiviolenza gestiti da diverse associazioni di donne.

Gli interventi sono stati incentrati sul tema cruciale della violenza sulle donne, con l'obiettivo di sensibilizzare a questa tragica problematica. Come dimostrano le statistiche e le notizie di cronaca, infatti, la violenza domestica e sessuale sono ancora ben lontane dall'essere sconfitte. È quindi fondamentale lavorare sui nostri modelli culturali di riferimento per prevenire gli abusi, e sostenere le vittime attraverso programmi che ridiano loro il pieno controllo sulla loro vita.

All'evento hanno partecipato più di 300 ospiti, soprattutto giornalisti, VIP, influencer e opinion leader. Al fine di promuovere un cambiamento di mentalità, i famosi attori Vittoria Puccini e Raoul Bova hanno messo in scena una breve pièce che poneva l'accento sui pregiudizi e i luoghi comuni con cui spesso le vittime di violenza si trovano a dover fare i conti.

Tra le celebrità e i VIP che hanno contribuito al successo della serata, Raoul Bova, Vittoria Puccini, Belen Rodriguez, Laura Adriani, Jane Alexander, Elda Alvigini, Giulia Andò, Giulio Base, Ksenia Belousova, Vincenzo Bocciarelli, Hoara Borselli, Matilde Brandi, Ninni Bruschetta, Sofia Bruscoli, Fabrizio Bucci, Maria Pia Calzone, Miriam Candurro, Luca Capuano, Simona Cavallari, Chiara Conti, Paolo Conticini, Cosima Coppola, Elisa Di Francisca, Alessia Fabiani, Laura Forgia, Luca Giurato e Daniela Vergara, Amedeo Goria, Bianca Guaccero, Gianni Ippoliti, Fiamma Izzo, Rossella Izzo, Vera Kinnunem, Valeria Marini, Milena Miconi, Raffaella Modugno, Simone Montedoro, Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli, Bianca Nappi, Manila Nazzaro, Clayton Norcross, Stefano Oradei, Stefania Orlando, Antonio Palmese, Elisabetta Pellini, Martina Pinto, Pamela Prati, Giovanna Rei, Ilaria Spada, Sabrina Stilo, Raimondo Todaro, Kiara Tomaselli, Cinzia Th Torrini, Miriana Trevisan, Benedetta Valanzano, Monica Vallerini, Francesca Valtorta, Enrico e Federica Vanzina, Adriana Volpe e tanti altri.

Preceduta da un cocktail party nel suggestivo cortile del palazzo, con musica live offerta da Dijazz, la serata è proseguita con una cena esclusiva e il DJ set di Frida K. Gli ospiti hanno anche avuto la possibilità di scattarsi dei selfie con uno sfondo dedicato alla campagna e fare donazioni alla GUESS Foundation Europe a sostegno del Denim Day.

Il Denim Day è un evento globale a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne, lanciato diciotto anni fa dall'associazione senza scopo di lucro Peace Over Violence come reazione di protesta a una decisione della Corte Suprema italiana, che decise di revocare una condanna per stupro poiché al momento della violenza la vittima indossava un paio di jeans attillati che, secondo i magistrati, sarebbe stato impossibile sfilare senza il suo consenso e aiuto. In segno di protesta contro questa sentenza, il giorno seguente le parlamentari italiane si presentarono alla Camera in jeans. Questo capo d'abbigliamento è diventato così un simbolo della lotta contro la violenza sessuale, e il Denim Day si è trasformato in una campagna globale. In Italia, il Denim Day, che si celebrerà il prossimo 27 maggio, è stato organizzato dalla GUESS Foundation Europe in collaborazione con The Circle Italia Onlus. Gli acquirenti sono invitati a celebrare l'evento indossando capi in denim e l'iconica bandana rossa.

La Guess Foundation Europe, in collaborazione con The Circle Italia Onlus, sosterrà la causa attraverso una raccolta fondi in favore di D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza. Per ogni capo in denim venduto dal 20 al 27 maggio in più di 100 rivenditori GUESS in tutta Italia e sul sito Guess.eu, il marchio donerà 10 € a D.i.Re a sostegno dei progetti di aiuto alle donne vittime di violenza domestica.